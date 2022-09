Groene Ster in eerste ronde KNVB beker tegen ZVV Ede

Hans Kraay jr ziet Jan Paul van Hecke stappen maken bij zijn oude club Brighton: ‘Er zit een goeie Zeeuwse kop op’

Stoïcijns, brutaal, sterk in de duels en niet vies van een tackle. Ja, Hans Kraay jr is gecharmeerd van Jan Paul van Hecke en ziet de 22-jarige Arnemuidenaar stappen maken bij zijn oude club Brighton & Hove Albion. ,,Het is nu zaak voor hem om dit seizoen zo’n vijftien wedstrijden in de basis te spelen, om aansluiting te krijgen met het niveau van de Premier League.’’

2 september