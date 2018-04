Groene Ster doet niet onder voor Hovocubo, maar verliest wel

Praet heeft héél snel zijn draai gevonden bij Philippine

10 april PHILIPPINE - Robin Praet debuteerde eind januari als vervanger van de wegens studie vertrokken Sebastian de Meijer in de punt van de aanval bij Philippine en speelde zich in korte tijd in de kijker. De 35-jarige Belg is fysiek sterk, moeilijk van de bal af te krijgen en veel sneller dan hij oogt. Met negen goals in zeven duels is hij echter vooral trefzeker.