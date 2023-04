Groene Ster-coach Boufrahi blijft in eredivisie, ZVV Kroeven is zijn nieuwe club

ZVV Kroeven uit Roosendaal is kampioen geworden in één van de drie eerste divisies, waardoor de club direct is gepromoveerd naar de eredivisie. De Brabanders zochten naar een coach met ervaring op dat hoogste niveau en kwamen uit bij Boufrahi. Toch zou hij sowieso daarheen gaan. ,,De voorzitter vroeg mij of ik ook wilde komen als Kroeven géén kampioen zou worden. ‘Ja’ zei ik. Kroeven is een fantastische club met een geweldig publiek. Momenteel is daar, denk ik, meer beleving dan dat er in de Baskensburg van Groene Ster is.”