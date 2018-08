Groene Ster begint voorbereiding zonder coach Yaaqobi

Goes laat zien iets verder te zijn dan Hoek

7:00 GOES - wedstrijd af komt, dan moet je die mensen wat bieden. Het duurde even voordat de spelers van Goes en Hoek dat zaterdagmiddag door leken te hebben. In de eerste helft werd het niveau van de derde divisie niet gehaald, de laatste fase voor rust was alleen van de zijde van Hoek redelijk te noemen. Goes bracht veel te weinig, maar in de tweede helft waren de rollen omgedraaid.