Grillig Hoek verliest spektakelstuk : ‘Ons hele seizoen in negentig minuten’

,,Dit is eigenlijk ons hele seizoen in negentig minuten”, gaf Pieter Ongena een beknopte samenvatting. De trainer van Hoek wees daarbij op de wisselvalligheid van zijn ploeg, want in Barendrecht kwam die grilligheid exemplarisch tot uiting. De bezoekers speelden een dramatische eerste helft, waarin de woorden strijd, hartstocht en beleving werkelijk niemand toebehoorde. In de tweede heft toonde Hoek zich daarentegen juist weer als een ploeg die het elke subtopper lastig kan maken.