Graauw in een flow, zevenklapper Sluis en derbyrevanche Oostburg

EERSTE KLASSE B/VIDEO Dano Lourens is dubbel goud waard en biedt Kloetinge zicht op de koppositie

KLOETINGE - Een topper stond er op het programma in de eerste klasse B voor Kloetinge. Het duel met XerxesDZB was een treffen tussen de nummers twee en drie. Kloetinge hield de Rotterdammers op doelsado onder zich, tot zaterdag. De jonge spits Dano Lourens schoot de Zeeuwen namelijk langs de concurrent en in de buurt van de koppositie: 2-1.

26 maart