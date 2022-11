Goesenaar Jan Baart twijfelde geen moment om naar Qatar af te reizen; ‘Ik vind dat je het voetbal los van de politiek moet zien’

,,Nee hoor, totaal niet. Heel veel mensen stellen me deze vraag, wat natuurlijk logisch is. Toch was er voor mij geen moment van twijfel of ik wel of niet zou gaan. Alleen de prijs was voor mij een overweging geweest om niet te gaan, want het is ontzettend duur daar. Ik vind dat je het voetbal los van de politiek moet zien. Het is ook niets nieuws dat er soms ophef over een organiserend land is. Kijk naar Argentinië 1978 en Rusland 2018. Daarnaast hadden we zonder het WK überhaupt niet over de situatie in Qatar gepraat. Boven alles is het al tientallen jaren mijn wens om Nederland wereldkampioen te zien worden. Dat wil ik zo graag eens meemaken.”