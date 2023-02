Goesenaar Dies Janse scoort voor Oranje onder 17 en wint

DERDE DIVISIE Zonder spits Schalkwijk, maar met eerste keeper breekt Hoek tegen Ter Leede met tradities

Hoek brak zaterdag in de derde divisie met tradities. De ploeg bewees tegen Ter Leede dat het ook kan winnen als het zelf minder trefzeker is. Uitgerekend dankzij een goede eerste helft wonnen de Zeeuwen in Zuid-Holland met 1-2.