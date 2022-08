Goese middenvelder maakt eindelijk debuut voor FC Eindhoven

Goede voorberei­ding betekent niks voor Hoek: verlies in ouverture

KATWIJK - Hoek is het seizoen in de derde divisie zaterdag begonnen met een 1-0-nederlaag. Op bezoek bij FC Rijnvogels in Katwijk werd de koning van de voorbereiding met beide voeten op de grond gezet.

20 augustus