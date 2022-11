Goes wordt met 1-7 vermorzeld door subtopper

VIERDE DIVISIEGoes liet het zaterdag afweten tegen FC ‘s-Gravenzande in de vierde divisie. In de eerste tien duels kreeg Goes acht tegendoelpunten. Zaterdag werd dat aantal bijna verdubbeld. Ze kregen klop met maar liefst 1-7.

Waar Kloetinge en Odin'59 de topper in de vierde divisie speelden, mocht Goes van een ‘toppertje’ spreken. De Zeeuwse nummer drie ontving FC ‘s-Gravenzande dat de zesde plek op de ranglijst bekleedde.

Vorige week gaf de trainer van Goes, Dennis de Nooijer, aan hoe volwassen zijn ploeg was. Deze zaterdag werd zijn team kinderlijk eenvoudig omver geblazen. Na negen minuten stond de ploeg al 0-2 achter. Met geluk werd de 0-3 niet binnen gewerkt maar was daar opeens de 1-2.

Daniël Wissel lobde de bal over de uitgegleden doelman. De Goesenaren toonden veerkracht en kregen nog kansen op de 2-2, maar het doelpunt van Wissel zou later te boek komen te staan als de ‘eretreffer’. De Zuid-Hollanders maakten nog voor rust de 1-3 en lieten Goes daarna niet meer aan voetballen toekomen.

Na een kwartier gesloten te zijn werd de schiettent weer geopend. Al na vijf minuten in de tweede helft was er twee keer gescoord door de uitploeg. De supporters van de tegenpartij dachten aan een overwinning met dubbele cijfers. ,,Tien, tien, tien” klonk het. Zo vernederend werd het niet voor Goes. Het moest nog twee doelpunten incasseren voordat de lijdensweg ophield.

Ondanks de wanprestatie lijkt er geen man over boord bij Goes. Een nederlaag met deze getallen is dit seizoen nog niet eerder voorgekomen. Sterker nog, de ploeg van De Nooijer verdubbelde het aantal tegendoelpunten bijna door de nederlaag. Volgende week kan het team de rug rechten in Spijkenisse.