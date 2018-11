Goes wil weer maximaal presteren, maar nu met iets meer geluk

GOES - Na twee nederlagen op rij aast Goes zondag op een overwinning. De nummer vijf van de derde divisie treft middenmoter HSC’21. ,,Vorig seizoen veranderden we na de winterstop in een machine”, kijkt trainer Rogier Veenstra terug op het succesjaar in de hoofdklasse. ,,We rolden de ene na de andere tegenstander op. Dat zie ik niet gebeuren op dit niveau.”

HSC’21 is niet de meest aansprekende naam in de derde divisie. De formatie bezit de elfde plek op de ranglijst. Goes heeft zes punten meer. Een kleine kanttekening: virtueel gezien is het verschil slechts drie punten. Vorig weekend werd het uitduel van HSC’21 tegen Quick’20 bij een 0-1-ruststand gestaakt, vanwege het uitvallen van de veldverlichting.

Veenstra is blij dat zijn ploeg op dit moment de rit van 270 kilometer naar Haaksbergen aflegt. De bus vertrekt om 9.00 uur, zodat er onderweg geluncht kan worden. ,,Na vier overwinningen oprij voel je je misschien iets te groot en ga je tegen een tegenstander als deze op je snufferd. Dat is al te vaak gebeurd. De groep bevindt zich nu in een situatie dat ze begrijpen dat we niet ‘zomaar’ winnen.”

Goes handhaaft zich nog altijd in de bovenste regionen van de derde divisie. Mede door drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden nadert de concurrentie. Het verschil tussen winst en verlies zit dit voetbaljaar dicht bij elkaar, ervaart Veenstra. ,,Iedereen kwam superlatieven tekort na de eerste wedstrijd tegen Westlandia (4-0-winst). Maar bij rust had het toen ook 4-4 kunnen staan.”

‘Die bal moest erin’

De voorbije weken viel het kwartje een aantal keer de verkeerde kant op. Ook tegen koploper TEC had Goes een resultaat kunnen boeken. Veenstra haalt de kans van Ray Kroon aan, bij een 0-0-tussenstand. ,,Ray weet: die bal moest erin.” Ook kijkt de oefenmeester terug op het balverlies van Jarreau Manuhuwa, wat resulteerde in de 0-2. ,,Jarreau weet dat hij in de fout ging.”

Direct relativeert Veenstra zijn uitspraken: ,,Dit soort dingen gebeuren. Het is inherent aan ons spel. Ik zag een Goes waar ik voor sta. Als je zegt dat we weggespeeld zijn, verklaar ik je voor gek. We presteerden maximaal. Zij waren iets gelukkiger dan wij.”