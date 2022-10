Goes wil iets rechtzetten tegen Capelle, Kloetinge is op zijn hoede tegen Zwaluwen

De oefenmeester wil de mindere resultaten niet al te zeer bagatelliseren, maar plaatst ze wel in perspectief. ,,Het verlies tegen Kloetinge in de competitie was balen’’, zegt De Nooijer, ,,maar de nederlaag tegen SVOD’22 was een ander verhaal. Dat was beker en we speelden in Oostkapelle met een heel ander team dan in de competitie. En in die competitie staan we er ondanks die ene nederlaag nog steeds goed voor.’’