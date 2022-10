Goes wil doorpakken in topper tegen ARC, Kloetinge op zijn hoede voor het sterke Achilles Veen

Geduld HVV’24 beloond, terwijl Philippine na rood rap vijf goals incasseert

HVV'24 had een relatief makkelijk middag in de derde klasse van het zondagvoetbal. Het won met 0-2 bij DSE. Hontenisse pakte in Hoeven het eerste punt, maar Steen en Philippine verloren. Philippine moest in ruim twintig minuten vijf doelpunten slikken. Terneuzen maakte gehakt van Clinge: 8-0.

2 oktober