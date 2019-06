Goes weet het nu zeker: volgend seizoen speelt het de derby tegen Hoek in de derde divisie zaterdag

Teleurstel­ling maakt heel snel plaats voor trots bij Groede

9:00 GOES - Alexandra van Quekelberghe zou deze zondag best wel naar Goes willen, om de voetballers van Groede aan het werk te zien in de finale van de nacompetitie. Maar door haar werk bij tankstation Van den Hemel zit dat er niet in, vertelt ze om half twaalf ’s ochtend vanachter de toonbank. ,,Mijn man twijfelde of hij mee zou gaan, omdat hij morgen moet werken’’, lacht ze. ,,Hij belde net dat hij toch maar mee gaat. Als het nodig is, kan hij morgen een snipperdag pakken.’’