Goes voetbalt aardig, maar scoort niet: ‘Ik word er schijtziek van’

Eerst de standaardsituaties. Na vijf minuten wordt een corner in eerste instantie nog wel weggewerkt, maar Wouter van der Molen kan de bal heel makkelijk nogmaals voorgeven. Dirk Muis kopt raak: 1-0. ,,We moeten meer een over-mijn-lijk-mentaliteit in de zestien hebben. En zij hebben geluk. Die kopbal gaat er via de rug van Ralph (de Kok) in. Het was allemaal net niet’’, baalt keeper Matthew Lentink.