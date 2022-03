Goes verzilvert favorietenrol niet en ziet zegereeks stranden door pijnlijke nederlaag

DERDE DIVISIEGOES - Een pijnlijke nederlaag betekende zaterdag het einde van de zegereeks van Goes. Uitgerekend tegen directe concurrent VVSB ging het mis. Na drie overwinningen op rij volgde in eigen huis een 0-3-nederlaag voor de derdedivisionist.

Dit seizoen kwam het nog niet vaak voor, maar Goes ging zaterdag weer eens als favoriet van start aan een wedstrijd. De ploeg van trainer Kevin Hollander is na drie overwinningen op rij ineens weer helemaal terug in de strijd om lijfsbehoud en had zaterdag voor aanvang van de wedstrijd met VVOG en tegenstander VVSB zelfs twee ploegen onder zich. De laatste plek is verleden tijd en dat willen ze bij Goes zo houden.

Bij VVSB willen ze juist zo snel mogelijk weer van die laatste plek af. Want waar Goes zijn laatste drie wedstrijden won, ging de ploeg uit Noordwijkerhout juist drie keer op rij onderuit. Het was dus maar met één taak afgereisd naar Zeeland: winnen! Dat straalde de hekkensluiter ook uit. Thuisploeg Goes kreeg wel wat kansjes, maar het grootste gevaar kwam voor rust toch van de bezoekers, die scherper oogden.

Goes speelde bij vlagen slordig, bracht daardoor mogelijkheden om zeep en leidde ook zelf mogelijkheden voor de bezoekers in. VVSB slaagde er echter niet in de fouten direct af te straffen. Toch kwam de formatie uit de Bollenstreek wel op voorsprong. Youssef Blel werd in de 37ste minuut in stelling gebracht met een wippertje en scoorde. Zijn blik ging nog wel even naar de grensrechter, maar diens vlag ging niet de lucht in.

Afgestraft

Na de pauze liet Goes zich direct meer gelden. Binnen vijf minuten kreeg het al twee enorme kansen. Jelle Klaps inzet werd gekeerd door de keeper en de rebound van Ruben Hollemans werd door een verdediger van de lijn gehaald. Maar ook daarna lukte het Goes weer niet om echt een vuist te maken. En dat werd afgestraft door Youssef Blel en Raygivano Dompig, die er nog 0-2 en 0-3 van maakten.

Daardoor slaagde het plan van VVSB, dat door de overwinning de laatste plaats weer heeft verlaten. De ploeg is Goes bovendien weer voorbij op de ranglijst. De Zeeuwen - die hun favorietenrol niet waar konden maken - hebben nu een punt minder dan de Zuid-Hollanders, maar houden VVOG nog wel onder zich op doelsaldo. Bovendien is er een einde gekomen aan de knappe zegereeks.