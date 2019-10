Goes vervolgt het seizoen met interim-duo

RUDESTATS Het Zeeuwse voetbal­week­ein­de in het cijfer 5

22 oktober Het was weer een enerverend voetbalweekeind in Zeeland. En het cijfer 5 stond centraal. En niet alleen omdat het de vijfde speelronde was. Er was een vijfde openingsgoal, een vijfde reuzendoder, twee keer vijf tegengoals en twee vijflingen.