Goes vervalt in oude fouten en speelt halverwege al een verloren wedstrijd

ERMELO - Goes verviel dinsdagavond in oude fouten. Door broddelwerk in de opbouw stond de Zeeuwse derdedivisionist na een ruim halfuur al op een 2-0-achterstand tegen DVS’33. Dat kwam de ploeg niet meer te boven. Het doordeweekse uitje in Ermelo leverde de derde nederlaag op rij op (5-1).

Goes startte in Ermelo met twee wijzigingen ten opzichte van de 3-0-nederlaag zaterdag bij de amateurs van Ajax. Julian van de Kreeke keerde centraal achterin terug in de basis. Dat ging ten koste van Sven Mbikulu wiens plaats op het middenveld werd overgenomen door de doorgeschoven Reza Maipauw.

Lees ook Hoek en Goes willen dinsdagavond mee blijven doen in hun eigen race

De tweede wijziging vond plaats onder de lat: Matthew Lentink heeft dezer dagen interlandverplichtingen bij Aruba, waardoor Klaudio Dervishi op doel stond. Halverwege de eerste helft leidde de 21-jarige keeper de openingsgoal van DVS’33 in. Zijn korte doeltrap werd onderschept en daarvan profiteerde Quincy Veenhof (1-0).

Goes moest zich gewaarschuwd voelen, want in de aanloop naar dat doelpunt had de ploeg al een aantal keren balverlies geleden in de opbouw. Dat werd aanvankelijk niet afgestraft. Tien minuten na de 1-0 verspeelde Goes opnieuw sullig de bal. Daarvan profiteerde oud-prof Stef Nijland (onder meer ex-PSV) met de tweede goal van DVS’33.

Nog voor de rust speelde Goes een verloren wedstrijd. DVS’33 counterde in de 44ste minuut naar 3-0 via Benjamin Roemeon. Na rust ging Goes aanvankelijk energiek in de aanval en dat leverde ook enkele gevaarlijke momenten op. Maar ondanks slordigheden van DVS’33 kwam Goes nauwelijks gevaarlijk voor de goal.

Sterker nog, ontspannen aanvallend werd nog 4-0 door invaller Yavuz en 5-0 door Veenhof met een balletje achter het standbeen. Gianni Tiebosch scoorde nog tegen voor Goes.

Zaterdag vervolgt Goes zijn moeilijke weg in de derde divisie met een thuiswedstrijd tegen Ter Leede.

Volledig scherm Klaudio Dervishi. © René van der Vliet