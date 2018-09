Goes verliest topper en Daniël Wissel

VOLENDAM - Goes verloor de topper in de derde divisie bij koploper Jong Volendam zondag met flinke cijfers. Na 90 minuten stond het 5-1 voor de belofteploeg.

De hoge score kreeg pas in de slotfase vorm. Tot de 78ste minuut zat Goes met een 2-1-achterstand nog volop in de wedstrijd. Na de 3-1 van Kevin van Gasteren – die korte tijd later zijn tweede gele kaart kreeg – en late goals van Moraizio de Souza en Jari Vlak was het duel gespeeld.

Goes had een evenichtige eerste helft afgesloten met een 1-0-achterstand. Gijs Smal nam die enige goal voor zijn rekening, in 29ste minuut. Hij schoot een vrije trap langs de muur laag achter doelman Brian Meulmeester.

Goes kreeg deze helft nog meer tegenslag te verwerken. Na 19 minuten ging aanvalsleider Daniël Wissel gillend van de pijn naar de grond. Hij verliet het veld op een brancard. Over de ernst van zijn blessure kon nog niks gezegd worden.

Kot voor de pauze kreeg Goes een strafschop. Dé kans op de gelijkmaker ging echter verloren, want Mart de Kroo schoot vanaf elf meter over (zie video onderaan).

Na de pauze ging Goes op jacht naar de gelijkmaker. En die viel ook. Ruben Hollemans scoorde uit een ingestudeerde hoekschop, na een overstapje van Erwin Franse.