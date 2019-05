Goes verliest onverwacht met 2-1 bij HBS, maar houdt kansen in eigen hand

DEN HAAG - Wat een inkoppertje leek, werd een niet te nemen horde. Goes had zondag aan een punt voldoende om zich te plaatsen voor de play-offs voor promotie. Dat moest toch niet zo moeilijk zijn tegen het al gedegradeerde HBS. Maar het liep anders. Een vroege tegengoal werd nog gerepareerd, maar een tweede tegendoelpunt niet meer.

De 2-1-nederlaag hoefde Goes niet te verontrusten. Op de slotdag heeft de ploeg van trainer Rogier Veenstra het halen van de play-offs nog ‘gewoon’ in eigen hand. Een punt op eigen veld tegen OSS’20 (dat al een periode heeft) volstaat. De enig overgebleven concurrent is op drie punten achterstand titelkandidaat Jong Volendam, dat met 3-0 van OFC won.

Een vroege schotkans voor HBS bleek een voorbode. Jarreau Manuhuwa leed in de eerste minuut balverlies in de defensie van Goes, maar het schot van Boris van den Berg kon doelman Brian Meulmeester niet verontrusten. Vijf minuten was het echter wel raak. Tidde Tromp schoot een corner bij de tweede paal binnen.

Goes moest in de achtervolging. Na kansen voor Franse zorgde Steve Schalkwijk na 22 minuten voor de gelijkmaker. De spits werd na een onderschepping op het middenveld in stelling gebracht en faalde niet (1-1). In het restant van de eerste helft was Goes de ploeg in de aanval, maar goals leverde het niet meer op.

Na de pauze was HBS opnieuw de eerste ploeg die scoorde. En opnieuw uit een hoekschop. Mathijs Harthoorn kopte bij de tweede paal binnen. Goes moest weer in de achtervolging. Kansen creëerde de ploeg bij de vleet, maar doelpunten leverde het niet meer op. Franse miste, Schalkwijk miste, strafschopclaims werden verworpen. De bal wilde er niet meer in.