Goes verder in de zorgen na verlies tegen Jong Volendam

GOES - De zorgen bij Goes nemen toe. De Zeeuwse promovendus verloor zondag opnieuw in de derde divisie. Op sportpark Het Schenge was Jong Volendam met 2-3 te sterk.

Goes werd het volgende slachtoffer van voormalig jeugdinternational. Dani van der Moot. Hij maakte halverwege de eerste helft de eerste Volendamse goal en kort na rust ook de tweede. Die 2-0-achterstand kwam Goes niet meer te boven.

Van der Moot was sinds de zomer clubloos omdat PSV zijn contract niet verlengde. Vorige week tekende hij een contract bij Volendam. In zijn eerste optreden scoorde hij meteen tegen HSC’21 en zondag deed hij ook Goes pijn.

De 21-jarige Van der Moot kwam als jeugdspeler uit voor Volendam, AZ en PSV. Vier jaar geleden debuteerde hij in het betaalde voetbal voor Jong PSV. Bij Jong PSV en later Jong FC Utrecht speelde hij 41 duels in de Jupiler League/Keuken Kamioen Divisie en scoorde daarin vier keer.

Zijn goals zondag maakten van Goes een geslagen ploeg. Tien minuten voor tijd zorgde Gijs Smal voor 0-3. Kort voor tijd gaven clubtopscorer Erwin Franse (hij greep niet veel later naar zijn hamstring en viel uit) en invaller Ray Kroon de nederlaag een iets milder aanzien. Een gelijkmaker zat er niet meer in.