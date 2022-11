Goes-verdediger Stefan de Bert tot winterstop uit roulatie

DERDE DIVISIE Trainer Pieter Ongena: ‘Langs alle hoeken is er druk bij Hoek, maar laten we ook realis­tisch blijven’

Een maand geleden bij de uitwedstrijd tegen ACV in Assen koos Hoek ervoor om een dag tevoren te vertrekken en in Zwolle te overnachten. Zaterdag wacht de Zeeuws-Vlaamse wederom een verre reis naar Urk (ruim 260 kilometer), maar dit keer vertrekt de selectie in alle vroegte op de wedstrijddag. ,,Laten we hopen dat we niet met slappe beentjes uit de bus stappen.’’

15:20