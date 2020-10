Goes uitgeschakeld na bizarre ontknoping met 34 strafschoppen

LIVEGOES - Na een bizarre ontknoping met maar liefst 34 strafschoppen is Goes dinsdagavond uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Goes begon met Matthew Lentink op de goal en Huib van Hecke nam in de frontlinie de plaats van de geblesseerde spits Siebe Schets in. De eerste helft kende niet heel veel spektakel en beide ploegen bleven lang in evenwicht. Op slag van rust waren het de bezoekers uit Heemskerk die via Thom de Vries toch nog voor de thee op een 0-1-voorsprong kwamen.

In de tweede helft moest Goes op jacht naar de gelijkmaker, maar erg vloeiend ging dat nog niet direct. Een kwartier voor tijd was het Ruben Hollemans die zijn ploeg op sleeptouw nam. Uit het niets knalde de aanvoerder met een prachtig afstandschot de gelijkmaker binnen: 1-1. In de slotfase werd het vechten om iedere grasspriet. In de 85ste minuut claimde Goes een strafschop, maar het voorval wordt weggewuifd door scheidsrechter Niels Boel uit Vlissingen. Gescoord werd niet meer in de reguliere speeltijd en dus moest een verlenging de beslissing brengen.

De eerste helft van de verlenging leverde geen doelpunten op. In de tweede verlenging was er een grote kopkans voor Thomas de Rijke, maar die wist geen doel te treffen. In de slotseconden was Huib van Hecke dicht bij de beslissing, maar hij stuitte op doelman Meendering.

Strafschoppen moesten dus de beslissing brengen om te bepalen wie op 26 oktober in het hoofdtoernooi van de KNVB beker thuis op mag nemen tegen Volendam. De eerste drie penalty’s gingen voor beide partijen raak. Bij een 4-3-achterstand mistte Matthew Lentink namens Goes de vierde penalty. De doelman maakte zijn fout echter direct goed door de ‘winnende’ penalty van Odin’59 te stoppen. Een bizarre serie volgde, waarna pas na 34 strafschoppen de beslissing viel in het voordeel van Odin’59.