Goes-trainer Dennis de Nooijer: ‘Ik heb te veel moeten coachen’

Hoek krijgt voetballes: ‘We zijn belache­lijk gemaakt’

De verwachtingen na een vlekkeloze voorbereiding en de bekerwinst op JOS Watergraafsmeer waren hoog, maar na de nederlaag in het eerste competitieduel bij FC Rijnvogels en een oorwassing van ongekende orde maakte euforie onder de vaste volgers plaats voor cynische kanttekeningen. Hoek kreeg in het eerste thuisduel voetballes van Barendrecht, verloor met maar liefst 1-5 en staat na twee duels in de derde divisie met lege handen.

