Goes tot moes geslagen (1-7): ‘Ik hoop dat dit een incident is’

Precies een week nadat bij SC Feyenoord met een afgetekende zege (0-5) veel indruk was gemaakt, incasseerde de formatie van Dennis de Nooijer op eigen veld een oorwassing. FC ‘s -Gravenzande tekende vooraf voor een punt, ontsnapte in de beginfase tot twee keer aan een vroege tegentreffer, maar keerde na een imponerend optreden met veel bravoure – maar ook verbaasd over zoveel krachtsverschil - naar huis. De Zuid-Hollandse aanhang kneep zich nadat het kort na rust 1-5 was geworden diverse keren in de arm en genoot van de mokerslag, die aan de Zeeuwen werd uitgedeeld. Goes appelmoes, werd bijvoorbeeld gegniffeld. En na de 1-7 werd om tien treffers geroepen.