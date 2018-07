Goes stunt tegen profs van ADO Den Haag

GOES - Goes heeft maandagavond voor een regelrechte stunt gezorgd. De kersverse derdedivisionist legde op eigen veld eredivisionist ADO Den Haag over de knie. Het werd 2-1 door twee Goese goals van Sherief Tawfik.

Alles wat Goes momenteel aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Na winst van de districtsbeker en promotie naar de derde divisie was dit een nieuw ijkpunt in het bewind van trainer Rogier Veenstra.

De coach borduurde tegen ADO Den Haag voort op het zo succesvol verlopen vorige seizoen. De enige nieuwelingen in de basiself waren de verdedigers Jarreau Manuhuwa, Roysel James en Mart de Kroo. Na de pauze volgde het trio Hiep Nguyen, Ruben Besuyen en Jesse Bank.

De opvallendste speler in Goes was Sherief Tawfik. Na een uur leidde de thuisploeg met 2-0 door twee goals van de centrale verdediger. De eerste goal maakte hij voor de pauze uit een corner, de tweede uit een strafschop na een overtreding op Erwin Franse.

Met erkende basiskrachten als Tommie Beugelsdijk, Lex Immers en Aaron Meijers als invallers in het veld probeerde ADO Den Haag een blamage te voorkomen. Een kwartier voor tijd maakte Elson Hooi de aansluitingstreffer.