Goes stunt met geweldige comeback

DERDE DIVISIERIJSSEN - Goes nam het zaterdag in de derde divisie op tegen nummer vier Excelsior '31. Een kansloze pot leek het voor de hekkensluiter. Zeker toen het 3-0 achter stond. Toch stuntten de Goesenaren zichzelf naar een gelijkspel en kaapten zelfs bijna de overwinning: 3-3.

Na vijf nederlagen op rij krabbelde Goes, met vier punten uit twee wedstrijden, terug. Toch stond de ploeg nog altijd op de laatste plek, toen het zich opmaakte voor het duel met Excelsior ‘31. Die laatste plek zou directe degradatie betekenen voor Goes. De nacompetitie (vanaf plek 16) ligt niet buiten handbereik voor Goes. De Goesenaren stonden voor deze wedstrijd vijf punten achter op die plaats. Een duidelijke missie dus voor de ploeg van trainer Kevin Hollander.

Al heel snel leek 16 april niet de dag te zijn dat Goes aan die missie kon gaan werken. De schade leek dit keer de missie te gaan worden. Jelle Klap verloor, na nog geen twee minuten gespeeld te hebben, onnodig de bal. De Rijssenaren toonden geen genade en straften de fout af. 1-0 en de toon was gezet door Excelsior '31. In de dertiende minuut was het alweer vissen voor Goes-doelman Matthew Lentink. Daarna wist Goes een ‘jantje’ (een 3-0-stand) te voorkomen, dus ging het met een 2-0-achterstand rusten.

Na rust ging Exelsior’31 door waar het gebleven was, door de 3-0 alsnog binnen te schieten. Over en uit, inpakken en wegwezen voor Goes. Zou je denken... Toch wist Julian van der Kreecke uit een corner nog wat terug te doen. Zo stond het 3-1 met nog dertig minuten te spelen. En ja hoor, in de 75ste minuut was daar Francis Kabwe Manengela met de aansluitingstreffer.

Even later kreeg Goes nog meer goed nieuws; een rode kaart voor Excelsior '31 en een penalty mee. Gianni Tiebosch bleef koel en verzilverde de penalty en maakt de comeback compleet: 3-3. Die gelijkmaker zorgde voor een heel spannende slotfase, maar er viel geen zevende doelpunt meer in Rijssen.