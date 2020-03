Goes strikt spelers van Hoek, Kloetinge en Terneuzen

Streep door Esad Osmanovski Memorial Cup vanwege ongunstige datum en coronavi­rus

14 maart BRESKENS - De veertiende editie van de Esad Osmanovski Memorial Cup gaat dit jaar niet door. ,,Het is een samenloop van omstandigheden. De datum valt ongelukkig en dan is er ook nog de onzekerheid over het coronavirus. Het is een rationele beslissing die wij als bestuur hebben genomen’’, vertelt stichtingsvoorzitter Serge de Ruijsscher met spijt in zijn stem.