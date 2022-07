Goes start met een schone lei; ‘We hebben niks meer met vorig seizoen te maken’

De Zeeuwse voetballer van 5 decennia is altijd op zoek naar nieuwe doelpunten en oude schatten

In vijf verschillende decennia scoren in een eerste elftal. Mark Boeckhout (51) is één van de weinige voetballers die het voor elkaar kreeg en daar is hij trots op. Toch gaat dit verhaal niet alleen over voetbal. ,,Met mijn metaaldetector akkers in Engeland afstruinen, dat vind ik fantastisch.’’

25 juni