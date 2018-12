Goes speelt opnieuw niet, in Zeeland ook meerdere duels afgelast

DERDE KLASSE A Zaamslag krijgt Walcherse reus als eerste omver

8 december VLISSINGEN - In de derde klasse A bezorgde Zaamslag koploper Walcheren de eerste nederlaag van het seizoen. De achtervolgers profiteerden maar gedeeltelijk, want zowel ’s-Heer Arendskerke (2-2 tegen Bevelanders) als Luctor Heinkenszand (2-2 bij VCK) speelden gelijk. Het duel tussen RCS en Kapelle eindigde ook al in 2-2. De Noormannen was met een 0-1-zege bij Veere de enige uitspelende ploeg die de volle buit pakte in deze klasse.