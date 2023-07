Goes speelt komend seizoen 20 keer op zondag, veel latertjes voor Hoek en Kloetinge

Goes zit lichtelijk in z’n maag met weekend­voet­bal; indeling pakt anders uit dan verwacht

De kans is groot dat de voetballers van Goes vaak op zondag moeten voetballen, zowel uit als thuis. Daar is niet iedereen bij de vierdedivisionist blij mee. ,,Denk niet: we vinden het prima op deze manier en gaan lekker op zondag voetballen. Nee, we zijn er echt mee bezig.”