Goes speelt HSC’21 helemaal zoek (5-1) en blijft koploper in de periode

GOES - Goes ging zondag helemaal los tegen HSC’21 in de derde divisie. Na een 3-0-voorsprong halverwege stokte de teller pas bij 5-1.

Door de overwinning blijft Goes volop meedraaien in de strijd om de laatste periodetitel. De ploeg van trainer Rogier Veenstra leidt met 16 punten uit 6 wedstrijden. Tot zondag had HSC’21 een punt minder, maar is nu voorlopig afgeschud.

De Goese scoringsdrift van zondag doet denken aan de productiviteit van begin dit seizoen. Westlandia (4-0) en ADO’20 (5-0) werden bijvoorbeeld met klinkende cijfers aan de kant gezet. De laatste weken had Goes de smaak weer te pakken tegen OJC Rosmalen (4-1) en Quick’20 (4-0).

Tegen HSC’21 was het halverwege al bekeken. Na 20 minuten opende Mart de Kroo de score vanaf elf meter. De strafschop was gegeven na een handsbal van een speler van HSC’21. Een heerlijke vrije trap van Hiep Nguyen betekende 2-0 en op aangeven van diezelfde Nguyen pegelde Franse kort voor rust de 3-0 binnen.

Na de pauze stootte Goes door. Steve Schalkwijk kwam 1 op 1 met de keeper als winnaar uit de bus (4-0) en Franse maakte na een rush over driekwart van het veld de vijfde Goese goal. Invaller Jesse Bank maakte kort na zijn rentree ongelukkerwijs een eigen doelpunt (5-1).

De overwinning kwam vanzelfsprekend nimmer in gevaar. Ook met het oog op het doelsaldo deed Goes goede zaken. Mochten de ploegen immers gelijk eindigen in de periodestand dan is het doelsaldo doorslaggevend.

Vrijdagavond speelt Goes de inhaalwedstrijd in Den Haag tegen Quick. Deze telt nog voor de tweede periode. Op paasmaandag volgt het duel in Utrecht tegen Hercules. Dat is wel voor de derde periode.

Goes-HSC'21 5-1 (3-0)