Goes rekent tegen subtopper af met slechte reeks en houdt hoop op handhaving levend

DERDE DIVISIE/VIDEOGOES - Derdedivisionist Goes heeft eindelijk weer een groen bolletje achter zijn naam. Na vijf nederlagen op rij was de degradatiekandidaat zaterdag met 3-2 te sterk voor subtopper Barendrecht. Een welkome overwinning, die de hoop op handhaving levend houdt.

Na een reeks van vijf nederlagen op rij kon Goes wel weer eens een opleving gebruiken. Een opleving zoals het vóór die vijf wedstrijden had, het liefst. Toen speelde de ploeg van trainer Kevin Hollander twee overwinningen bij elkaar en was er ineens weer de hoop op handhaving in de derde divisie. Maar die hoop is inmiddels weer wat verwaterd, door de slechte serie die volgde.

Op voorhand leek de wedstrijd tegen Barendrecht misschien niet hét duel voor Goes om het tij te keren. De Zuid-Hollanders stonden verdienstelijk vijfde en hadden al een tijdje niet meer verloren, terwijl hekkensluiter Goes dus al even geen punt meer pakte. Maar al 24 minuten na de aftrap had Goes ineens de beste kaarten in handen, dankzij Francis Kabwe Manengela en Sylvio Hage.

Kabwe Manengela liep een voorzet van Renzo Roemeratoe binnen in de veertiende minuut, nadat Barendrecht de bal niet weg kreeg en hem verspeelde aan Goes. Tien minuten later mocht Hage juichen. De snelle aanvaller werd weggestuurd door Jelle Klap en schoot koelbloedig raak. Een verrassende voorsprong voor de thuisploeg, in een fase met kansen voor beide teams.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goes leek door die marge van twee vertrouwen te tanken, maar kreeg ook een tegenvaller te verwerken. Juist in een fase waarin het de overhand leek te krijgen en Barendrecht slordiger werd, scoorden de bezoekers tegen. Na een misverstand tussen Goes-captain Ruben Hollemans en doelman Matthew Lentink kwam de bal uiteindelijk bij Niels Vorthoren en de oud-prof bepaalde de ruststand op 2-1.

Bij Barendrecht verscheen na de pauze een oude bekende van Goes aan de aftrap. Spits Bart Deprez - die het net in het verleden meer dan regelmatig wist te vinden voor de Zeeuwen - viel in en was meteen gevaarlijk. Het lukte hem alleen niet zijn oude ploeg van dichtbij pijn te doen. Zijn inzet ging voorlangs. Het bleek wel het startsein voor een offensiefje van de bezoekers, maar dat leverde geen goals op.

Knappe inzet

Hoewel Barendrecht hard op zoek ging naar de gelijkmaker en Deprez regelmatig in kansrijke positie kwam, slaagde Goes er met het einde in zicht weer steeds beter in onder de druk van de bezoekers uit te spelen. De thuisploeg kreeg zelfs kansen op de 3-1. Doelpuntenmakers Kabwe Manengela en Hage kregen de bal er echter niet in en ook een knappe inzet van Roemeratoe werd gekeerd.

Pas in de absolute slotfase slaagden beide ploegen er nog in te scoren. Riad Elloukmani leek het duel te beslissen namens Goes, door er koud in het veld 3-1 van te maken in de 89ste minuut. Diep in blessuretijd maakte Joey Jongman het echter nog spannend, door er van dichtbij 3-2 van te maken. Maar Goes hield stand en rekende daarmee even af met de slechte reeks waarin het zich bevond.