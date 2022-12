Goes recht rug na matige reeks, met dank aan Steven Smulder

Na een opgelegde kans in de eerste minuut en een discutabel penaltymoment lukte het Goes toch nog om in de eerste helft op voorsprong te komen. Op dat moment lag de bal namelijk op een heerlijke positie voor een vrije trap. Steven Smulder besloot hem te nemen en verzilverde de mogelijkheid. Even later was het tijd voor thee en liepen de spelers met een goed gevoel de kleedkamer in.