Goes-Quick afgelast

Hoek wint weer en nadert de twee koplopers

1 december HOEK – In het laatste seizoen in de topklasse, in het seizoen 2014-2015, kwam Hoek in dertig wedstrijden tot acht overwinningen. In de derde divisie is het dit seizoen totaal anders. Zaterdagmiddag werd die achtste zege al binnengesleept, in het thuisduel met Odin’59. De ploeg uit Heemskerk werd met 2-0 verslagen, door doelpunten van Kyle Doesburg en Rik Impens.