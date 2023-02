Goes presenteert eerste nieuweling

video Groene Ster speelt gelijk en blijft omhoogkij­ken: ‘Grinta is terug’

Na drie verliespartijen op rij pakte Groene Ster Vlissingen weer een punt in de kampioenspoule van de eredivisie zaalvoetbal. In eigen huis werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Marlene. Aanvoerder Khalid El Hattach legde na afloop uit dat de ‘grinta’ terug is.

13:12