Goes ontvangt koploper, Kloetinge wacht reactievoetbal

Hoek pakt eerste punt: ‘Deze opsteker was hard nodig’

Hoek kan weer even ademhalen. Na twee verliespartijen hield de ploeg van trainer Björn De Neve het zichzelf tot titelkandidaat benoemde GVVV op 0-0 en deed tegelijkertijd de laatste plaats in de derde divisie over aan Harkemase Boys.

4 september