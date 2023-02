Goes-Odin’59: topduel in de subtop. ‘Met een gelijkspel kom je niet ver’

VIERDE KLASSE B Ongenaakba­re koploper Wolfaarts­dijk pakt alle cadeautjes dankbaar uit

In de vierde klasse B is koploper Wolfaartsdijk nog verder uitgelopen. De formatie van Carlos de Jonge versloeg Goes met 0-4. Doordat nummer twee Duiveland niet verder kwam dan een 3-3-gelijkspel bij SNS is het verschil nu negen punten. Wolfaartsdijk heeft ook nog een wedstrijd tegoed.

4 februari