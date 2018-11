Goes moet weer nederlaag verwerken, nu tegen topper TEC

GOES - Goes heeft opnieuw een nederlaag moeten incasseren in de derde divisie, de derde in de laatste vier wedstrijden. Zondag verliet TEC sportpark Het Schenge in Goes met een 3-1-overwinning.

Goes opende niet eens zo verkeerd. De ploeg kreeg kansjes via topscorer Erwin Franse en Ray Kroon, maar na het openingskwartier nam TEC, de nummer twee op de ranglijst, de regie in handen. Voor de pauze leverde dat uiteindelijk twee doelpunten op.

Na een halfuur opende Bart Westerlaken de score. Zijn schot van afstand werd geblokt door Roysel James, maar in de rebound schoot hij raak in de bovenhoek. Vijf minuten later viel de 0-2, toen Jarreau Manuhuwa de bal in de opbouw verspeelde en Robby Holder het eindstation was van de daaruitvolgende counter.

In de tweede helft ging Goes op zoek naar eerherstel, maar het meeste gevaar kwam van de bezoekers uit Tiel. Een kwartier voor tijd maakte Wimilio Vink er 0-3 van en was het duel beslist. De tegengoal van Erwin Franse (1-3) leidde nog wel een slotoffensief in, maar de nederlaag van Goes en tegelijkertijd de zege van TEC kwamen niet meer in gevaar.