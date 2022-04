Goes moet voor tweede keer in drie dagen berusten in een 3-3-gelijkspel

DERDE KLASSE A Blessure van scheids­rech­ter brengt HVV’24 niet van de leg

VLISSINGEN - Clubscheidsrechter Kenny Vermunt floot de wedstrijd HVV’24-UVV’40 gisteren na een blessure van scheidsrechter Van den Brink in goede banen. De thuisploeg won het duel in de derde klasse met 3-1 en blijft in het spoor van koploper Victoria'03.

