Goes moet het ijzer smeden nu het heet is

Veenstra verlaat Goes met goed gevoel: ‘Periode vol hoogtepun­ten’

28 december GOES - Volgens Rogier Veenstra zelf oogt hij soms arrogant voor de camera. ,,Het gaat altijd over de inhoud. Ik draai er niet omheen.” Toen de oud-prof het bestuur, de spelersgroep en staf van Goes telefonisch op de hoogte bracht van zijn vertrek, was hij stukken minder zelfverzekerd. ,,Ik koester de momenten samen. Het was een periode vol hoogtepunten.”