Goes mist in jacht op topklassering aanvoerder Daniël Wissel

Kloetinge-voetballer Theunisse (20) heeft zich de wetten van het stoere senioren­voet­bal eigen gemaakt

Hij was onlangs een voetnoot in een verhaal over twee debuterende jonkies bij Kloetinge. Toch is Jeffrey Theunisse van dezelfde lichting als Dook van den Berg en Raphael Zerbib, uit 2003. ,,Ik zie het als een compliment als ze niet over mijn leeftijd beginnen’’, zegt centrale verdediger Jeffrey Theunisse, net 20 jaar geworden.