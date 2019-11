Goes met debutant De Fretes naar eerste thuiszege van het seizoen

Bij Goes begon Nazario de Fretes op de bank. Speler en club kregen deze week groen licht over de overschrijving, maar een basisplaats kwam nog te vroeg. Toch leek het er al vroeg op dat de voormalig speler van onder meer Sparta en NAC binnen de lijnen zou gaan komen. Na enkele minuten leek Mart de Kroo niet meer verder te kunnen, waardoor De Fretes en Hiep Nguyen zich warmliepen. De Kroo kon de wedstrijd echter vervolgen.

Niet lang na het blessuregeval, in de vijfde minuut, zorgde Goes voor het eerste gevaar. Jarreau Manuhuwa had een aardige vrije trap in de benen, maar de keeper van VVOG kon de bal wegstompen. De opgelapte De Kroo probeerde het in de zevende minuut met een afstandschot, maar ook die kon gekeerd worden door de doelman van de bezoekers. Dat gold ook voor een inzet van Steve Schalkwijk en de daarop volgende rebound van De Kroo.

Missie

Goes, dat de laatste twee wedstrijden won, voetbalde zaterdagavond duidelijk met een missie: de eerste thuiszege van het seizoen binnenhalen. Het spel speelde zich vooral af op de helft van VVOG en de Zeeuwen werden meermaals gevaarlijk. Pas na iets meer dan een halfuur slaagden ook de bezoekers erin het vijandelijke doel onder vuur te nemen, zonder resultaat. De ploegen sloten de eerste helft dan ook af zoals die begon; zonder doelpunten.

Na de pauze duurde het niet lang voordat de score werd geopend. Daniel Wissel zag in de 51ste minuut nog een schot van net buiten het strafschopgebied geblokkeerd worden, maar was in de 53ste minuut wel trefzeker. Op aangeven van Mart de Kroo maakte Wissel er 1-0 van. Vier minuten later schoot Schalkwijk zichzelf eveneens op het wedstrijdformulier. Hij werd hard ingespeeld door Jop Dekker, draaide zichzelf vrij en verdubbelde de voorsprong: 2-0.

Debuut

Twintig minuten later volgde een nieuwe highlight op sportpark Het Schenge. Interim-trainer Daan Eikenhout haalde Remon de Vlieger naar de kant en verving hem door de debuterende Nazario de Fretes. De middenvelder kreeg een dik kwartier de tijd om zijn kunsten te tonen en Goes mogelijk aan een nog ruimere voorsprong te helpen. Maar het was uiteindelijk niet de debutant, maar Steve Schalkwijk die de marge naar drie tilde in Goes’ voordeel.