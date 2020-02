Goes mag na snelle voorsprong blij zijn met een punt bij Ajax

DERDE DIVISIEAMSTERDAM – Soms voelt een gelijkspel als een nederlaag, maar voor Goes zal dat zaterdag niet het geval zijn geweest. De derdedivisionist kreeg op bezoek bij de amateurs van Ajax flink wat kansen tegen, maar hield aan het einde van de rit toch een puntje over aan het bezoek aan Amsterdam: 1-1.

Goes begon in de gebruikelijke 4-4-2-formatie aan het duel met Ajax. Dat betekent het gevreesde spitsenduo Steve Schalkwijk-Daniel Wissel voorop. Zij lieten zich in de achtste minuut al gelden. Na een slordigheid achterin bij de Amsterdammers kon Wissel oppikken. Hij behield het overzicht, speelde Schalkwijk aan en de topscorer van Goes maakte geen fout: 0-1. Een treffer zoals Goes ze dit seizoen al zo vaak maakte.

Dat betekende echter niet dat de Zeeuwen een zorgeloze openingsfase speelden. Want al in de eerste minuut had Ajax een aardige kans gekregen na balverlies van Remon de Vlieger. En ook na de 0-1 was de thuisploeg gevaarlijk. Sherief Tawfik, de centrale verdediger van Goes, miste een bal met het hoofd. Koen Blommestijn kreeg daardoor een uitgelezen kans om gelijk te maken, maar hij schoot te gehaast; voorlangs.

In de 22ste minuut nam Blommestijn revanche voor zijn misser. Goes ging achterin de fout in en de Ajax-aanvaller kon op doelman Brian Meulmeester af. De goalie had geen antwoord op de inzet: 1-1. Direct daarna was er weer gevaar van Amsterdamse kant. Tawfik gleed uit en raakte daardoor de bal kwijt. Ricardo Fransberg kon er vandoor en leek op weg naar de 2-1. Die kwam er echter niet, want zijn inzet was te zwak.

Uitstekende reddingen

Het tekende een beetje het spelbeeld in Amsterdam. Voor én na rust – het stond halverwege 1-1 – was het vooral Ajax dat kansen kreeg. De thuisploeg kreeg echte kansen, probeerde het van afstand of zorgde voor dreiging zonder uiteindelijk tot een schot te komen. Het was aan de missers, lat, paal en aan een aantal uitstekende reddingen van Brian Meulmeester te danken dat de stand lang op 1-1 bleef steken in de hoofdstad.