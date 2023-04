Goes maakt tegen Feyenoord na rust het verschil en houdt zicht op een beloning aan het einde van de rit

VIERDE DIVISIEGoes heeft zaterdag in de vierde divisie gedaan wat het moest doen. Thuis tegen laagvlieger Feyenoord won de Zeeuwse nummer vier met 3-0, waardoor de ploeg met het einde van het seizoen in zicht nog volop kans maakt zich te belonen. Via de ranglijst en de derde periode is Goes nog altijd kansrijk voor de nacompetitie om promotie.

In aanloop naar het treffen met Feyenoord zat Goes goed in zijn vel. Dat is niet zo gek, want de ploeg is aan een sterke reeks bezig in de vierde divisie en heeft de nummers twee en drie Capelle en Smitshoek sterk in het vizier. Daarnaast zijn de Zeeuwen ook nog kansrijk in de strijd om de derde periode. ,,We gaan vol voor die periode’’, zei Goes-trainer Dennis de Nooijer. ,,Dat betekent dat we eigenlijk nog zes keer moeten winnen. Dat is een een hele opgave, maar het is ook weer niet onmogelijk.’’

Tegen nummer dertien Feyenoord had Goes slechts 34 seconde nodig om gevaarlijk te worden. Wout den Engelsman stuurde Erwin Franse op weg naar het doel, maar de aanvaller werd op het nippertje gestuit. Aan de andere kant was het in de vijfde minuut voor Clarence Bijl wel raak namens de bezoekers, maar door dat doelpunt ging een streep wegens buitenspel. Geen geldige treffers dus in de openingsfase in Goes, maar ook geen saaie eerste vijf minuten.

Kansen bleven er daarna voor beide ploegen, maar doelpunten bleven voor rust uit. Namens Goes waren Daniël Wissel en Claude de Smit het dichtst bij een treffer. Wissels poging uit een ingestudeerde hoekschop werd in de veertiende minuut vlak voor de lijn gekeerd. De Smits inzet werd later over getikt. Maar vlak na rust was het wel raak. De van een blessure teruggekeerde Wissel trad in de 48ste minuut aan voor een vrije trap en liet de keeper van Feyenoord kansloos: 1-0

Ook De Smit haalde in de tweede helft zijn gram, na zijn eerder gemiste kans. Uit een prachtige aanval, via Wissel en Franse, tikte hij bij de tweede paal de 2-0 binnen. Ook het slotakkoord was voor De Smit, wederom op aangeven van Franse. In de slotminuut bepaalde hij de eindstand op 3-0. Daardoor kon trainer Dennis de Nooijer het eerste duel afvinken en zag hij zijn ploeg de druk er bij de concurrentie vol op houden. Nog vijf duels te gaan voor Goes en nog volop mogelijkheden.