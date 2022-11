Goes maakt bij Feyenoord magere eerste helft na rust ruimschoots goed

VIERDE DIVISIEMet 5-0 winnen bij Feyenoord is niet veel ploegen gegeven, maar Goes slaagde er zaterdag wel in. Voor de pauze kreeg de Zeeuwse vierdedivisionist de bal er maar moeilijk in op bezoek bij de amateurtak van de Rotterdamse topclub, maar dat werd na de pauze ruimschoots goedgemaakt.

Als nummer drie van de vierde divisie had Goes zaterdag een kleine kans op het eerste tastbare succes van het seizoen. De strijd om de eerste periodetitel werd zaterdag uitgevochten en behalve nummer één Odin'59 en nummer twee Kloetinge was ook Goes daar nog voor in de race. Maar de ploeg van trainer Dennis de Nooijer had het niet in eigen hand. Zelf winnen van de amateurtak van Feyenoord was de missie en daarna vooral hopen dat Kloetinge en koploper Odin'59 dat niet zouden doen.

Als het om het eigen doel ging, deed Goes in Rotterdam al snel goede zaken. Op het veld van sportpark Varkenoord, vlak naast De Kuip, profiteerde de ploeg al snel van een fout in de verdediging van Feyenoord. Claude de Smit kon op de keeper af en scoorde. Goes had de wedstrijd daardoor al vroeg in handen en kon op zoek naar meer treffers, maar moest wel op zijn hoede blijven. Zo schoot de thuisploeg, niet lang nadat Erwin Franse de 0-2 had kunnen maken, op de paal.

Eenmaal van de schrik bekomen hervatte Goes de jacht op een tweede treffer. Mitchell de Nooijer was er héél dichtbij. Zijn volley uit een voorzet van De Smit kon nog net worden gekeerd door de Feyeneoord-goalie. Maar daarna was het toch weer de thuisploeg die gevaarlijk werd. Spits Harold Vrolijk stuurde de bal met het hoofd richting de kruising. De toeschouwers op Varkenoord telden hem al, maar Goes-keeper Matthew Lentink had een schitterende redding in huis en hield zijn doel schoon.

Comfortabelere voorsprong

Dat het halverwege slechts 0-1 stond, en dat iedere Feyenoordkans dus voor extra gevaar zorgde, kon Goes alleen zichzelf aanrekenen. De kansen op een ruimere marge waren er genoeg, maar de bal wilde er niet in. Dat maakte de ploeg na de pauze ruimschoots goed. Slechts een minuut had Goes nodig om de eerste te maken. Erwin Franse, die voor de pauze nog een grote kans op de 0-2 had laten liggen, zorgde voor de tweede Zeeuwse treffer en een comfortabelere voorsprong.

Daarna kwam de ploeg van trainer Dennis de Nooijer nimmer meer in gevaar en werd een ruime overwinning bij elkaar gevoetbald. Wout den Engelsman maakte met een fraaie vrije trap de 3-0. Een rake strafschop van Daniël Wissel, verkregen na een overtreding op Francis Kabwe Manengela, betekende de 4-0. En de 5-0 was weer voor Erwin Franse. De eigen missie werd daarmee vol overtuiging behaald door Goes. De periodetitel alleen niet, want zowel Odin'59 als Kloetinge won zaterdag ook.