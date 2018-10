Goes lijdt tegen Quick'20 eerste thuisnederlaag in bijna 7 maanden

GOES - Rogier Veenstra had zijn ploeg gewaarschuwd voor Quick’20. Het team uit Oldenzaal stond dan wel laatste in de derde divisie, maar dat was volgens de trainer van Goes geen reële afspiegeling van de kracht van de ploeg.

Die waarschuwing was geen loze kreet geweest. Goes leed zondag de eerste nederlaag op eigen veld sinds maart van dit jaar. Toen verliet UDI’19 – in de hoofdklasse nog - met een 1-0-zege sportpark Het Schenge. Nu was Quick’20 de dader. Het werd 2-3.

De start was voor Quick’20, maar leverde nog geen goals op. Na vijf minuten kon de ploeg niet profiteren van een missertje van doelman Brian Meulmeester, een paar minuten later wordt na matig uitverdedigen een Quick-doelpunt afgevlagd vanwege buitenspel. Na het openingskwartier kwam Goes langzaamaan in de wedstrijd.

Kot voor rust kwam het eerste serieuze gevaar van Goes. Een schot van Erwin Franse werd geblokt en een inzet van Steve Schalkwijk gepareerd, voordat Ray Kroon een vrije trap langs de muur laag binnenschoot. Met die voorsprong ging Goes de rust in.

Ranglijst

Na de pauze herpakte Quick’20 zich. Binnen tien minuten werden waarschuwende woorden van Veenstra bewaarheid. ,,Als je in deze tijd van het jaar naar de ranglijst kijkt, staan er altijd een paar ploegen te hoog en een paar te laag.’’ Quick’20 schatte hij hoger in dan bijvoorbeeld HBS.

In de 59ste minuut betekende een eigen doelpunt van Sherief Tawfik de gelijkmaker. Twee minuten later pareerde Meulmeester een volgende Quick-inzet, maar benutte Alpi Arslan de rebound. En weer vijf minuten later was Jasper-Ewout Breemen-Schneider het eindpunt van een Quick-counter voor 1-3.

Goes moest in de achtervolging. In de 72ste zette Ruben Hollemans een spannende slotfase in de steigers toen hij de aansluitingstreffer binnenkopte. De assist was van invaller Ruben Besuyen. Hij stond ook aan de basis van een schietkans van topscorer Erwin Franse, maar die zag zijn schot naast gaan.