Goes krijgt van JVC Cuijk het volgende tikje

DERDE DIVISIE ZONDAG/VIDEOGOES – Zondag-derdedivisionist Goes heeft op eigen veld een pijnlijke nederlaag geleden. Nummer vijftien JVC Cuijk was met 0-1 te sterk voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra en verkleinde het gat met de Zeeuwen daardoor tot slechts één punt. Goes heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

De thuisploeg begon zonder de belangrijke aanvaller Erwin Franse aan het duel met JVC Cuijk. Hij was afgelopen week ziek en begon als wissel. Jesse Bank nam in de verdediging de plaats van de geschorste Roycel James in. Hij zag dat de bezoekers al snel een grote kans kregen. In de tweede minuut maaide JVC-aanvaller Rik Renirie echter over de bal heen.

Na nog een kans voor de bezoekers was het in de twaalfde minuut voor het eerst de beurt aan Goes om het vijandelijke doel onder vuur te nemen. Aanvoerder Ruben Hollemans legde de bal met een boog over de verdediging van JVC heen, op het hoofd van Steve Schalkwijk. Het lukte de aanvaller echter niet te scoren, zijn kopbal belandde in de handen van de doelman.

Voor de neutrale toeschouwer was het een aantrekkelijk duel, het enige dat ontbrak waren doelpunten. Het spel golfde op en neer, met kansen voor beide ploegen. Scoren lukte voor rust echter niet. De bezoekers waren nog het dichtste bij een treffer. Een mislukte voorzet schampte boven het hoofd van Goes-doelman Brian Meulmeester de lat.

Overtreding

Ook na de pauze kregen beide ploegen kansen. Het waren de bezoekers die voor het eerst toeslogen uit zo’n mogelijkheid. In de 65ste minuut maakte Lars Loermans uit een corner de 0-1. Goes claimde nog wel een overtreding, Jop Dekker zou namelijk geduwd zijn voorafgaand aan het doelpunt, maar de scheidsrechter wees naar de middencirkel en de goal telde.