Goes krijgt tegen Capelle pas na de pauze kleur op de wangen

De eerste helft was matig. Een laag tempo, veel balverlies bij beide ploegen en weinig grote mogelijkheden. Goes was twee keer dreigend uit ingestudeerde corners. Capelle was gevaarlijk via Joshua Kassels in de 14de minuut. Zijn pegel werd echter door Goes-doelman Matthew Lentink uit het doel geranseld.

Uiteindelijk leek een 0-0-ruststand een logisch gevolg, maar toch kwam Capelle voor de pauze op 0-1. Ryan Purvis stoomde in de 43ste minuut vanaf links op en slingerde zich langs een aantal spelers. Zijn inzet werd onderweg nog van richting veranderd en belandde langs Goes-doelman in het doel: 0-1.

Het was een doelpunt waar nog wel over nagepraat zou worden. Wie maakte hem nou echt? Want het was Olaf van der Sande die de bal onderweg naar het doel nog had aangeraakt aan ook aanspraak maakte op de treffer. Het doelpunt bleef echter achter de naam van de aanvankelijke doelpuntenmaker Purvis staan.

Strafschop

Bij Goes lagen ze er niet wakker van wie dat doelpunt op zijn naam kreeg. De Zeeuwen wilden vooral zelf scoren en deden dat ook al heel snel na rust. In de 47ste minuut kreeg Goes en strafschop, na hands van Capelle-speler Wesley Pollemans en die werd overtuigend binnengeschoten door spits Daniël Wissel.

Goes rook daarna bloed, ging op zoek naar meer en kreeg dat ik in de zestigste minuut. Weer was het Wissel die hem maakte. De aanvaller liet nogmaals zien over een uitstekende traptechniek te beschikken. Met een fraai gekruld schot bezorgde hij zijn ploeg de 2-1-voorsprong in de tweede helft, na een matig eerste bedrijf.

Achterstand kleiner

Niet alleen wat de score betreft toonde Goes herstel, de ploeg speelde na de pauze erg sterk. Capelle had niets in te brengen en Goes zelfs ging op zoek naar - en vond - meer. Renzo Roemeratoe nam de 3-1 voor zijn rekening. De onvermoeibare verdediger kwam na een vrije trap voor de doelman te staan en schoot hard raak.

Zo speelde Goes een wedstrijd met twee gezochten, waarin het er voor rust niet goed uitzag, maar na de pauze kleur op de wangen kreeg. Door de 3-1-overwinning blijft de ploeg de nummer drie van de vierde divisie. Het gat met koploper Odin'59 slonk zelfs naar twee punten.

Goes-Capelle 3-1 (0-1). 43. Purvis 0-1, 47. Wissel 1-1 (strafschop), 60. Wissel 2-1, 83. Roemeratoe 3-1. Scheidsrechter: Rick Sturm (Oostkapelle). Aantal toeschouwers: 350.