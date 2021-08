Goes krijgt 10 man van Sportlust niet omver, ondanks dotten van kansen

VIDEOGOES - Goes hield zaterdagavond een punt over aan de openingswedstrijd in de derde divisie tegen Sportlust’46. Het duel eindigde doelpuntloos, maar daarmee kon Goes niet tevreden zijn.

Goes speelde 80 minuten met een man meer na een vroege rode kaart voor Floris Mulder, die de doorgebroken Sylvio Hage vloerde. In het vervolg van de wedstrijd mocht Goes de bal hebben en loerde Sportlust’46 op de counter.

Het euvel dat in de voorbereiding al aan de oppervlakte kwam - Goes heeft moeite met scoren - was nog niet verholpen. Integendeel. De ploeg kreeg een aantal gouden kansen die praktisch niet te missen waren, maar dat gebeurde wel.

Dé kans van Guillaume Clinckemaillie. Lees verder onder de video.

Sylvio Hage kwam na rust tweemaal oog in oog met de doelman, maar die kwam beide keren als winnaar uit de strijd. In blessuretijd dook invaller Guillaume Clinckemaillie op aangeven van Huib van Hecke, ook invaller, alleen op voor het doel. Hij schoot voorlangs.

Katachtige reflex

De tegenstander uit Woerden loerde. En met name in de slotfase werd het geduld bijna beloond. Een aantal schotkansen kon doelman Matthew Lentink niet verontrusten, maar kort voor tijd had hij een katachtige reflex nodig om een kopbal van Quincy Arends eruit te tikken.

Het duel eindigde daardoor zoals het begon. Beide teams lieten na om in de allereerste competitiewedstrijd in Nederland van 2021 het verschil te maken. Feit was wel dat Goes al beter gestart is dan vorig seizoen (toen begon het met 0 punten uit 5 duels).

Maar het punt van zaterdag voelde als een nederlaag.

